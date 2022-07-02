نادي ميلان يبدأ مفاوضات لضم المغربي زياش من تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن نادي ميلان بدأ محادثات مع تشيلسي لضم صانع ألعابه المغربي حكيم زياش.



وكتب رومانو على حسابه في "تويتر": "ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش، منذ الأسبوع الماضي".

وأضاف رومانو: "ميلان واثق من أن زياش منفتح تماما على الانضمام إليه" مشيرا إلى أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة.

ويتطلع ميلان لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي توج به في الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ العام 2011.

يذكر أن زياش (29 عاما)، انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2020، قادما من أياكس الهولندي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.