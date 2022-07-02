آخر تطورات بدر بانون مع الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

بات المدافع المغربي بدر بانون على وشك الرحيل عن الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، صوب الدوري القطري.



وقالت تقارير إعلامية إن نادي قطر، المنافس في دوري المحترفين، توصل لاتفاق شبه نهائي مع مسؤولي الأهلي على ضم بدر بانون (28 عاما).

وحسب تقارير مصرية، سيتم الإعلان عن الصفقة بعد مباراة الأهلي وبتروجت، في نصف نهائي كأس مصر 2021، التي تجمع بين الفريقين مساء يوم السبت 2 يوليو/ تموز.

بدر بانون من مواليد سبتمبر/ أيلول 1993، وهو أحد اللاعبين البارزين في أفريقيا والعالم العربي، وتميز في مركز المدافع مع فريق الرجاء ومنتخب المغرب ليخطف أنظار الأهلي.

وبعد سلسلة من النجاحات على كافة الأصعدة مع الرجاء، أبرزها الفوز بكأس الكونفدرالية 2018 وسوبر أفريقيا 2019، انتقل بانون في أواخر عام 2020 إلى الدوري المصري من بوابة البطل التاريخي؛ الأهلي.

في نوفمبر/ تشرين ثان 2020 أعلن الأهلي ضم بدر بانون قادما من الرجاء، قبل أيام قليلة من نهائي القرن في دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك المصري، وكان المدافع المغربي شاهدا على هذا الحدث التاريخي من قلب الملعب.

ورغم أنه لم يتوج باللقب إلا أن بدر بانون تسلّم ميدالية ذهبية مع لاعبي الأهلي، وظهر في الصور التذكارية مع الكأس الغالية، وبعد أسبوع احتفل رسميا بأول تتويج له مع الفريق.

في 5 ديسمبر/ كانون أول، وبعد أقل من شهر على انتقاله إلى الأهلي، حقق بدر بانون لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بالفوز بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وبعدها بنحو شهرين فاز بالبرونزية في كأس العالم للأندية.

وفي مايو/ آيار فاز بدر بانون مع الأهلي بكأس السوبر الأفريقي، وبعد شهر ونصف تقريبا أسهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

آخر ألقاب بدر بانون مع الأهلي، كان كأس السوبر القاري على حسابه فريقه السابق الرجاء، في ديسمبر 2021.

بدر بانون غاب عن الأهلي فترة طويلة للغاية منذ منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث عانى من مضاعفات فيروس كورونا ليبتعد عن الملاعب نحو 5 أشهر وعاد مؤخرا بالتدريج.

وطوال فترة الغياب، كان بدر بانون حريصا على البقاء في المغرب وتابع الأهلي حالته الصحية عن بعد، حتى عاد وانخرط في التدريبات الجماعية وحصل على بعض الدقائق مؤخرا في مباريات رسمية، لكن النهاية باتت وشيكة مع بطل مصر وأفريقيا التاريخي.

وأثار بدر بانون جدلا خلال فترة غيابه، بعد أن ظهر في غرفة ملابس الوداد المغربي عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير، وقدم التهنئة للاعبيه على الفوز أمام الأهلي، ليثير غضب أنصار الأخير.