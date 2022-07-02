مع اقتراب رحيل بدر بانون.. الأهلي يتجه لأوروبا لتعويض المدافع المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي يدرس اقتراحاً بقطع إعارة محمد مغربي، لاعب الفريق المُعار لنادي تيبليتسه التشيكي، في الوقت الذي يقترب فيه النجم المغربي بدر بانون من الرحيل عن الفريق الأحمر صوب الدوري القطري عبر بوابة نادي قطر.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم سبورت"، أن بانون سيرحل إلى فريق قطر القطري، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات وتبلغ القيمة المالية للصفقة ما يقرب من 3 ملايين دولار.

ويسعى الأهلي لتعويض بدر بانون، الذى بات رحيله لنادي قطر مسألة وقت فقط، لذا ظهر اتجاه قوى فى القلعة الحمراء بقطع إعارة المدافع الشاب محمد مغربي.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإنه من المقرر أن يعرض مسئولو الأهلى فكرة قطع إعارة محمد مغربي على ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للفريق للبت فى هذا الأمر واتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة النادي.

ويقترب الأهلي من الموافقة على رحيل بدر بانون لنادي قطر القطري بعدما عرض الأخير 2 مليون و500 ألف دولار بجانب 500 ألف دولار مُتعلقة بمشاركات اللاعب مع النادي القطري.

ومحمد مغربي أحد المواهب الشابة فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ووافق مسئولو القلعة الحمراء على إعارته للدورى التشيكي، وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال فبراير الماضي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر إلى نادي تيليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.