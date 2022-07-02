في الظهور الأول لـ ريكاردو سواريز.. الأهلي يلاقي بتروجيت بنصف نهائي كأس مصر الليلة.. و4 أزمات تواجه المدرب البرتغالي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي مع فريق بتروجيت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة الفريق البترولي من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مبارارة بتروجيت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسام حسن - محمد شريف.

الظهور الأول

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز في منصب المدير الفني للأهلي، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويسعى سواريز لقيادة الأهلى لتحقيق الانتصار فى مباراة الليلة وتثبيت أقدامه في القلعة الحمراء واكتساب ثقة الجماهير، خاصة وأن المباراة تأتي بعد تعثر الفريق في آخر ظهور له بالدوري أمام سموحة بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي.

أزمات

يواجه ريكاردو سواريز في الأهلي 4 أزمات قبل مواجهة بتروجت اليوم، ما يصعب من بدايته مع المارد الأحمر.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن هناك قنابل موقوتة تواجه المدير الفني البرتغالي في ضربة البداية مع الشياطين الحمر، وهي:

1- خبرة ريكاردو سواريز قليلة بتدريب فريق عربي بحجم الأهلي أو اللعب من الأساس في قارة إفريقيا، إذ أن المدرب البرتغالي لم يسبق له تولي القيادة الفنية لأي فريق أفريقي أو عربي، الأمر الذي يشير إلى أنه ليس ملما بالأجواء في مصر وإفريقيا، كما أنه لم يسبق أن عمل خارج البرتغال، من قبل.

2- الانقسام الكبير حول تعيينه مديرا فنيا للنادي الأهلي، فريكاردو سواريز ليس من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، كما أنه تولي تدريب أندية صغيرة في البرتغال، لذلك سيكون تحت الميكروسوب في أولى مبارياته مع الأهلي أمام بتروجت، وسيكون تحت التقييم حتى يقدم أوراق اعتماده.

3- أزمة الإصابات والغيابات التي تهدد الأهلي مباراة بعد أخرى، فالمارد الأحمر تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة لهذا السبب، علما بأن هناك تحديات كبيرة سواء المنافسة على الدوري الممتاز وكأس الموسم الماضي وكأس الموسم الجاري أيضا، بالإضافة لبطولة أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة.

4- تراجع الفريق على المستوى الفني، والتي تأتي من تراجع بعض اللاعبين بدينا ونفسيا وكان ذلك على مرأى ومسمع من عديد الجماهير، وفقا لنتائج الفريق الأخيرة وآخرها السقوط بثلاثية أمام سموحة في الدوري الممتاز.