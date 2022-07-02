موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويأتى فى مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذى يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة التركيز والاجتهاد استعدادا لما هو قادم، مؤكداً ثقته التامة فيهم من أجل تنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة، ومواصلة مسيرة الانتصارات الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدرس المقاولون العرب بالفيديو

ويدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى، والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب، خاصة أنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى.

وحذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات، خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء، مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد أى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادٍ.

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة، لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية، مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.