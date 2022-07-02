الامارات | تطورات جديدة في مفاوضات تشيلسي مع نجم مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مفاوضات تشيلسي مع نجم مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود تطورات جديدة في مفاوضات تشيلسي مع نجم مانشستر سيتي الدولي رحيم سترلينغ.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن اقتراب "البلوز" من التعاقد مع الدولي الإنجليزي، بعدما أبدى السيتي مرونة في المفاوضات أخيراً.

وأضافت: "وشك تشيلسي على إنجاز صفقة رحيم سترلينغ، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق في عهده الجديد.

وتابعت: "سيوقع سترلينغ على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي اللندني، فيما ستبلغ قيمة الصفقة حوالي 45 مليون جنيه إسترليني".

وأشارت إلى أنه جاء ذلك بعدما كثف تشيلسي جهوده، خلال الأيام الماضية، للتوصل لاتفاق مع السيتي، بعد التقدم بعرض رسمي، بهدف إنجاز الصفقة في غضون اليومين المقبلين، مبينة أنه دخل سترلينغ نفسه في محادثات إيجابية مع توماس توخيل، مدرب البلوز، لمعرفة خطة المدير الفني الألماني بشأنه في الموسم المقبل.

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