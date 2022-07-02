تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية صوب استاد القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وبتروجت، في نهائي كأس مصر 2021.



ويلتقي الفريقان بحثا عن بطاقة العبور للمباراة النهائية، لملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو/ تموز الحالي.

وتمثل تلك المباراة، أول تجربة للأهلي تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر هو مساء يوم السبت 2 يوليو/ تموز 2022.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، حقوق بث مباريات بطولات كرة القدم المحلية، وهي متاحة بالمجان عبر قمر نايل سات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر هي "أون تايم سبورتس 1".