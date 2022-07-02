قرار فيريرا يحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي، جناح أيسر فريق بيراميدز في ظل الرحيل المنتظر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي الذي تقرر أن تكون آخر مبارياته 30 أغسطس المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بنادي الزمالك قوله إن رمضان صبحي بالفعل كان على رادار إدارة النادي الأبيض لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع قرب رحيل أشرف بن شرقي.

وأضاف المصدر أن الأمور تغيرت الفترة الأخيرة بسبب رأي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأوضح أن فيريرا يرى أن رمضان صبحي مستواه متراجع الفترة الأخيرة، ولا يصنع الفارق في مباريات بيراميدز طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه إذا استمر بهذا المستوى "لن يتمكن من تعويض رحيل أشرف بن شرقي".

وتابع المصدر أن إدارة الزمالك جمدت المفاوضات مع رمضان صبحي، خلال تلك الفترة انتظاراً لنهاية الموسم، بحيث إذا استعاد اللاعب ذاكرة التألق مع بيراميدز، سيتم حسم الأمر بشكل نهائي مع فيريرا، لتحديد تجديد مفاوضات ضم اللاعب أوصرف النظر عن التعاقد معه بشكل نهائي.

يشار إلى أن بيراميدز تلقى خسارة من الأهلي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2021، بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز رمضان صبحي، هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق نقطيتن عن الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة.