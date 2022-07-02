شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر الليلة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالكأس

تقام مباراة الأهلى وبتروجت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

الزمالك ينتظر الفائز من الأهلى وبتروجت

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر، والمقرر له 21 يوليو الجارى.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجت

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.