شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق صفحة الكأس ويخوض وديتين استعداداً للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة كأس مصر بعد التأهل للدور ربع النهائي، عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في مباراة دور الـ 16 التي جمعت الفريقين أمس.

وبدأ جهاز المقاولون وضع خطة الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك، والمقرر إقامتها الثلاثاء 12 يوليو، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون مباراتين وديتين، حيث يلتقي مع طلائع الجيش الخميس المقبل، كما يواجه أحد فرق الدرجة الثانية ودياً، وذلك لتجهيز الفريق قبل مواجهة الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.