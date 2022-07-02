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المقاولون يغلق صفحة الكأس ويخوض وديتين استعداداً للزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة كأس مصر بعد التأهل للدور ربع النهائي، عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في مباراة دور الـ 16 التي جمعت الفريقين أمس.

 

وبدأ جهاز المقاولون وضع خطة الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك، والمقرر إقامتها الثلاثاء  12 يوليو، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

 

ومن المقرر أن يخوض المقاولون مباراتين وديتين، حيث يلتقي مع طلائع الجيش الخميس المقبل، كما يواجه أحد فرق الدرجة الثانية ودياً، وذلك لتجهيز الفريق قبل مواجهة الزمالك.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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