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كلاتنبرج يغادر القاهرة بعد إتمام اتفاقه مع اتحاد الكرة على تطوير التحكيم

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القاهرة - سامية سيد - يغادر الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة تطوير الحكام الجديد باتحاد الكرة، القاهرة اليوم بعد إتمام اتفاقه مع مجلس الجبلاية على أن يعود مجددا لبدء مهمته مع الحكام.  ووافق كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذى كان يحصل عليه فى إلى النصف، من أجل تولى منصب مدير تطوير الحكام فى الاتحاد المصرى. 

 

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة عودة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من المغرب، حيث يحضر بطولة أمم أفريقيا للسيدات هناك، لحسم موقفه من فى اللجنة سواء بالاستمرار والعمل مع الخبير الانجليزي كلاتنبرج أو الرحيل والبحث عن بديل له في رئاسة اللجنة. 

 

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة  ويارا عاطف ومني عطالله مساعدتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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