شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت.. أفشة وشريف وحسام حسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسام حسن - محمد شريف.

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويسعى سواريز لقيادة الأهلى لتحقيق الانتصار فى مباراة الليلة عملا بمبدأ الانطباع الأول يدومن بحثاً عن طمأنة الجماهير الاهلاوية على مسيرة المارد الأحمر الذى تعثر فى آخر ظهور له بالدورى أمام سموحة بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.