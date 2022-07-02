شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول بطريقة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى المقاولون العرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ذئاب الجبل السابق ونجم ليفربول ومنتخب مصر حالياً، بعد تجديد تعاقده مع الريدز، ونشر الحساب الرسمي للمقاولون صورة للنجم المصري مرتدياً التاج وعلق: "تهانينا للملك المصرى".

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه، "يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف ليفربول، "بعد خمس سنوات مع ليفربول، سيمدد محمد صلاح الآن إقامته فى آنفيلد والتى شهدت تسجيله حتى الآن 156 هدفًا رائعًا فى 254 مباراة بجميع البطولات".

وقال محمد صلاح فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "التجديد شعور رائع وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادى، إنه يوم سعيد للجميع".

وأضاف صلاح، "أعتقد أننا فى وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضًا، نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شيء مرة أخرى".