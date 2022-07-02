شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير عصام عبد الفتاح فى لجنة الحكام بعد عودته من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد الكرة عودة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من المغرب، حيث يحضر بطولة أمم أفريقيا للسيدات هناك، لحسم موقفه من اللجنة سواء بالاستمرار والعمل مع الخبير الإنجليزي كلاتنبرج أو الرحيل والبحث عن بديل له فى رئاسة اللجنة.

ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذى كان يحصل عليه فى السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة ويارا عاطف ومني عطالله مساعدتان.