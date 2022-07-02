شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير عصام عبد الفتاح فى لجنة الحكام بعد عودته من المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد الكرة عودة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من المغرب، حيث يحضر بطولة أمم أفريقيا للسيدات هناك، لحسم موقفه من اللجنة سواء بالاستمرار والعمل مع الخبير الإنجليزي كلاتنبرج أو الرحيل والبحث عن بديل له فى رئاسة اللجنة.
ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذى كان يحصل عليه فى السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة ويارا عاطف ومني عطالله مساعدتان.
من جهته كشف الإعلامي أحمد شوبير مؤخرا أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتفاوض في الوقت الحالي مع الثنائي سمير محمود عثمان، وياسر عبد الرؤوف، ليتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبلة خلفاً لعصام عبد الفتاح.
وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم"، "عصام عبد الفتاح تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام، وهناك عضوان من اتحاد الكرة يحاولان إقناعه بالبقاء".
وأضاف، "الاتحاد يتحدث حالياً مع سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف ليتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام، بعدما تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته، والاثنان يشترطان أن يكون لهما صلاحيات لتولي أمر اللجنة".