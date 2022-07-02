شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجآت عنوان مشوار بتروجت فى كأس مصر قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره بتروجت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر "النسخة القديمة"، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى وحصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

وافتتح الأهلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، وتفوق على إنبى بهدف دون رد، ثم أطاح بنظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً مع بتروجت.

وشهدت مسيرة بتروجت الذى يشارك ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني مفاجأت بالجملة فى بطولة كأس مصر، فقد فاز على الزرقا بثلاثية دون رد ثم على بورتو بهدفين مقابل هدف وتفوق على منشية الشهداء 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل فريق، ثم تفوق بتروجت على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق الفريق البترولى على فيوتشر 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، وأخيراً أطاح بتروجت بمنافسه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.



مشوار بتروجت

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.