شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بكأس مصر بعد قمة 4-3 أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً درامياً على غريمه التقليدي الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليتوج بطلا لكأس مصر فى مثل هذا اليوم 2 يوليو 2007.

اتسم اللقاء بأهمية خاصة بعد نجاح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى الدور الثانى بالدورى المحلى، فى ظل غياب المدرب مانويل جوزيه بعد حسم الأحمر للتتويج وخوض المباراة بالبدلاء.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبد الحميد فى حراسة المرمى، أمامه ثلاثى الدفاع شادى محمد وعماد النحاس وأحمد السيد، وفى وسط الملعب إسلام الشاطر ومحمد بركات وحسام عاشور ومحمد شوقى وأبو تريكة، وفى الهجوم عماد متعب وفلافيو.

أما الزمالك لعب بتشكيل مكون من: الحارس محمد عبد المنصف، أمامه أحمد غانم سلطان ووائل القبانى ووسام العابدى وعمرو الصفتى وطارق السيد للدفاع، وعلاء عبد الغنى وتامر عبد الحميد وحازم إمام للوسط، وعمرو زكى وجمال حمزة فى الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الزمالك فى الشوط الثانى ويفتتح التسجيل فى الدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى، من خطأ مشترك بين شادى محمد وعماد النحاس.

ورد متعب سريعًا بإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 57، لكن الزمالك خطف التقدم من جديد فى الدقيقة 65 عن طريق البديل شيكابالا.

وفى الوقت الذى توقع فيه الجميع تتويج الزمالك بلقب كأس مصر أدرك الأهلى التعادل فى الدقيقة 88 عن طريق أبو تريكة، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافى.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 100 عن طريق جمال حمزة، لكن البديل أسامة حسنى منح الأهلى هدف التعادل فى الدقيقة 106، قبل أن ينجح فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 107.

ولا شك أن تغييرات مانويل جوزيه كانت كلمة السر فى تفوق الأهلى، بعد نزول الثلاثى أحمد صديق بدلًا من حسام عاشور، وأحمد شديد قناوى بدلًا من إسلام الشاطر، وأسامة حسنى بدلًا من فلافيو.

فيما تسببت تغييرات المدرب هنرى ميشيل فى تراجع الزمالك بالدفع بأحمد حسام وأسامة حسن، ما عدا تفوق شيكابالا بعد نزوله بدلًا من حازم إمام.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.