شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد أحمد نبيل كوكا من مباراة الأهلى وبتروجت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق من مباراة بتروجت المقرر لها الليلة عقب تعرضه لكدمة فى عضلات البطن خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويخضع أحمد نبيل كوكا لاختبار طبى عقب مباراة بتروجت لتحديد موقفه من مواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري.

ويواجه فريق الاهلى نظيره بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.