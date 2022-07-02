شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات الفراعنة اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخوض البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط منافسات قوية اليوم السبت على صعيد رياضات (الرماية ورفع الأثقال والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة السلة).نرصد لكم مواعيد منافسات اليوم كالتالى:
الرماية
عبد العزيز محيلبة تصفيات التراب 10 صباحا .
أحمد عزمى تصفيات التراب 10 صباحا .
سحر طلعت تصفيات التراب 10:15 صباحا.
ماجى العشماوى تصفيات التراب 11 صباحا.
رفع الأثقال
بسمة عماد دور النهائى 11 صباحا.
أحمد عماد الدور النهائى 6 مساء.
الكرة الطائرة
منتخب السيدات يخوض منافسات تحديد المركز الخامس 1:30 ظهرا أمام اليونان.
منتخب الرجال يخوض منافسات تحديد المركز الخامس 8 مساء أمام اليونان.
ألعاب القوى
لينا عمرو تصفيات 100 م حواجز 7:20 مساء
بسنت حميدة تصفيات 200 م 7:40 مساء.
إيهاب عبد الرحمن نهائى الرمح 8:25 مساء
ماجد البدرى نهائى الرمح 8: 25 مساء
كرة السلة 3×3
يخوض منتخبا السيدات والرجال منافسات تحديد المراكز فى الثامنة مساء.