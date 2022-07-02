شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان حمدي يقدم أوراق اعتماده لجماهير الزمالك بعد التألق مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انتقاله إلى نادي الزمالك قادما من مصر المقاصة، عانى مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض المعار حاليا إلى سموحة، من الكثير من الانتقادات التي أكدت فشل اللاعب في القلعة البيضاء وأنه لن يمثل أي إضافة لهجوم الزمالك، على الرغم من تألقه مع الفريق الفيومي.

وبعد نصف موسم غير موفق لمروان حمدي مع الفريق الأبيض، انتقل مهاجم الزمالك إلى نادي سموحة مع بداية الموسم الجاري، بحثاً عن إثبات ذاته واستعادة بريقه في الهجوم، ليتألق مع الفريق السكندري وينضم إلى المنتخب الوطني في أكثر من مرة.

وخلال الموسم الجاري أثبت مروان حمدي أنه مهاجم من طراز فريد، بعدما نجح في إحراز 12 هدفا مع سموحة خلال مشاركته في 22 مباراة، ليتصدر قائمة هدافي الدوري العام، كما صنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

بينما كان مروان حمدي قد شارك مع الزمالك في 25 مباراة، لم يحرز خلالها سوى 3 أهداف فقط، أما مع مصر المقاصة فشارك مروان حمدي في 24 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

ويعد هدفا مروان حمدي في النادي الأهلي، هما الأبرز لمهاجم سموحة، بعدما قاد فريقه للفوز على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليقترب بقوة من العودة إلى الزمالك في الموسم المقبل بعد انتهاء مدة إعارته.