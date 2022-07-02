شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل مع وكيل أعماله بعد التجديد لليفربول.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن لفريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، بتجديد تعاقده مع ناديه حتى 2025، ونشر محمد صلاح صورة جمعته برامي عباس وكيل أعماله، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال احتفاله بالتجديد ممسكاً بقميص ليفربول.

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه "يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف ليفربول، "بعد خمس سنوات مع ليفربول، سيمدد محمد صلاح الآن إقامته فى آنفيلد والتى شهدت تسجيله حتى الآن 156 هدفًا رائعًا فى 254 مباراة بجميع البطولات".

وقال محمد صلاح فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "التجديد شعور رائع وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادى، إنه يوم سعيد للجميع".

وأضاف صلاح، "أعتقد أننا فى وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضًا، نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شيء مرة أخرى".