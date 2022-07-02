شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بتروجت بكأس مصر فى الظهور الأول لـ ريكاردو سواريز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للبرتغالى ريكاردو سواريز فى مقعد المدير الفني للأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى.

ويسعى سواريز لقيادة الأهلى لتحقيق الانتصار فى مباراة الليلة عملا بمبدأ الانطباع الأول يدومن بحثاً عن طمأنة الجماهير الاهلاوية على مسيرة المارد الأحمر الذى تعثر فى آخر ظهور له بالدورى أمام سموحة بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح الاهلى مشواره في كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف ثم تفوق على إنبى بهدف دون رد ثم أطاح بنظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً مع بتروجت، في المقابل فإن مسيرة الفريق البترولى الذى يشارك بتروجت ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، وفشل فى التأهل لدورى الأضواء و الشهرة ، مفاجأت كبيرة فلقد فاز على الزرقا بثلاثية دون رد ثم على بورتو بهدفين مقابل هدف ثم تفوق على منشية الشهداء 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بهدف لكل فريق ثم تفوق بتروجت على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تفوق الفريق البترولى على فيوتشر 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بالتعادل السلبى وأخيراً أطاح بتروجت بمنافسه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

وطالب ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بفتح صفحة جديدة عنوانها الجدية والتركيز بداية من مباراة الليلة أملا فى الحفاظ على لقب بطولة كأس مصر الذى يحمله المارد الأحمر منذ الموسم الماضى بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية .

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبيرسى تاو وميكيسونى وأحمد عبد القادر عن الاهلى أمام بتروجت للإصابة.

وفى المقابل، أعلن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بتروجت، بقيادة هيثم شعبان، رفع حالة الطوارئ القصوي داخل صفوف الفريق، استعدادا لمباراة الأهلى أملا فى استمرار قطار المفاجآت والإطاحة بالمارد الأحمر والوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخ الفريق البترولى.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لبتروجت لاعبيه بالقتال للظهور بشكل مميز في مباراة الاهلى رغم الازمة التي يعانيها الفريق فى ظل تواجد 17 لاعبا فقط بصفوف بتروجت الأمر الذى تسبب فى أزمة قوية داخل الفريق دفعت الجهاز الفنى لتجهيز بعض الناشئين لسد النقص بصفوف الفريق، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للمجموعة القديمة أمثال الحارس محمد أبو النجا (بونجا) ومصطفى معوض وهادى رياض وأحمد رضا وسامح إبراهيم ورضا متولى وإسلام هشام وفيلكس وشيكا وشطة ومصطفى الجمل.