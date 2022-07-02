شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن رحيل بدر بانون عن الأهلى إلى قطر القطرى بـ3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، خلال تصريحاته برنامج ملعب أون تايم سبورت 1، أن المغربى بدر بانون، مدافع فريق الأهلى، رحل إلى فريق قطر القطرى والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات وتبلغ القيمة المالية للصفقة ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وأوضح أحمد شوبير، أن المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط فريق الأهلى، قد تلقى عرضا رسميا من قِبَل فريق أندرلخت البلجيكى خلال الفترة الماضية، ولكن حتى الآن لن يتم تجديد التفاوض على ضم اللاعب، وسوف يتلقى مسئولو الأهلى عروضا أخرى للاعب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أحمد شوبير إلى أن لويس ميكسونى سوف يرحل عن فريق الأهلى على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بينما الجنوب أفريقى بيرسى تاو سوف يقوم مسئولو النادى الأحمر بالاجتماع معه لمعرفة موقفه من الاستمرار أو الرحيل الفترة المقبلة.