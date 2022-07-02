ما هو موعد مباراة الوداد والرجاء في كأس المغرب 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، حدد موعد مباراة الوداد والرجاء المرتقبة، في نصف نهائي كأس العرش المغربي 2022.



ويطمح الوداد في التتويج بالثلاثية هذا الموسم، بعد فوزه بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.

في المقابل يطمح الرجاء في حفظ ماء الوجه، وتجنب الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، بالفوز بالكأس المحلية.

ذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن اتحاد الكرة المحلي، حدد يوم الجمعة المقبل موعدا لمباراة الديربي، الذي سيقام في ضيافة نادي الوداد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وستقام المباراة بحضور جماهيري، عكس الديربي الأخير بينهما في الدوري المحلي، الذي أقيم وسط مدرجات صامتة كعقوبة ضد نادي الرجاء، الذي فاز باللقاء 2-0.