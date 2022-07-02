ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

يخوض فريق الأهلي تحديا هو الأول له تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، الذي تولى المسؤولية بشكل رسمي مؤخرا.



ويلتقي الأهلي مع فريق بتروجت، في نصف نهائي كأس مصر 2021، ويبحث الفريقان عن بطاقة العبور للمباراة النهائية لملاقاة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت هو 9.30 مساء السبت بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة لها هي أون تايم سبورتس المصرية.

ومن خلال هذا التقرير، التشكيل المتوقع أن يبدأ به الجهاز الفني للأهلي المباراة.

ربما يتجه مدرب الأهلي نحو الدفاع بعدد من العناصر البديلة خلال مباراة بتروجت، لإراحة اللاعبين الأساسيين قبل صدامات متتالية في الدوري المصري والكأس خلال شهرين فقط.

لكن تقارير مصرية أكدت أن سواريس سيبدأ بالتشكيل المعتاد للفريق، ليبدأ التعرف على مستويات اللاعبين قبل جولات الحسم، وسيضم كلا من..

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج (حمدي فتحي)، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف