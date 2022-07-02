شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو الجاري.

ويأتي في مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.