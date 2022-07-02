شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو الجاري.
ويأتي في مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتخصيص فقرة فنية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.
وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية، واللعب من لمسة واحدة وكيفية استغلال الكرات العرضية.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، شهدت التركيز على تنفيذ الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها اليوم، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني، على إيقاف التقسيمة لتوجيه اللاعبين.
في الوقت ذاته، واصل محمد عبد الشافي ومحمود علاء ثنائي الزمالك، أداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.
يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي، من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة، في ظل الإصابات التي يعاني منها اللاعبان، وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة.
جدير بالذكر أن محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة، في حين يعاني محمود علاء من إصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.