شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الأرجنتين فى كأس العالم لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئين كرة السلة تحت 17 سنة، اليوم، مع نظيره الأرجنتينى فى كأس العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 2 إلى 10 يوليو. ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم التى تضم أستراليا والأرجنتين وبولندا، ويترأس البعثة إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويرافقها محمد فتحي عضو مجلس الإدارة على نفقته الخاصة.

وتضم قائمة المنتخب المصري النهائية للمونديال كلا من: أحمد نضال أبو العلا - آدم محمد الحلواني - حسن محمد عامر - حسين شوكت المراغي - سليم معتز - سيف قيدار هنداوي - علي الدين وسام - عمر محمد أبو العلا - كريم حاتم الجيزاوي - محمد تامر حسين - محمد طارق خيري - يوسف عمرو الغايش.

وكان المنتخب قد أقام معسكرا بصربيا فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة، وتوجه من صربيا إلى إسبانيا.