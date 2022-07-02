شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم للجنة البارالمبية لإعلان خطة الإعداد لدورة باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمركز شباب الجزيرة فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت. ويأتى المؤتمر للإعلان عن خطة إعداد المنتخبات الوطنية فى الألعاب البارالمبية لدورة الألعاب بباريس 2024، بحضور الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية وأيضا لاعبينا وابطالنا من المنتخبات البارالمبية.

ويعرض المؤتمر النتائج التى تحققت خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى البطولات الدولية أو المحلية التى نظمتها اللجنة مؤخرا فى العديد من الألعاب، وسيتم عرض طريقة تأهيل اللاعبين للدورة البارالمبية بباريس 2024 ، والمشاركة فى البطولات الدولية المؤهلة للدورة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة توصله لاتفاق مع اللجنة البارالمبية الدولية لاستضافة مصر العديد من البطولات الدولية فى أكثر من لعبة خلال الفترة المقبلة والتى من شأنها زيادة عدد اللاعبين المصنفين فى مصر.