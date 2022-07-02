شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبتروجت اليوم السبت 2 / 7 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع بتروجت باستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة بتروجت

وافتتح الأهلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، وتفوق على إنبى بهدف دون رد، ثم أطاح بنظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً مع بتروجت.

مشوار بتروجت فى كأس مصر قبل مواجهة الأهلى

وفى المقابل فإن مسيرة الفريق البترولى، الذى يشارك بتروجت ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، كانت كالتالى، فقد فاز على الزرقا بثلاثية دون رد ثم على بورتو بهدفين مقابل هدف وتفوق على منشية الشهداء 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل فريق، ثم تفوق بتروجت على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تفوق الفريق البترولى على فيوتشر 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى وأخيراً أطاح بتروجت بمنافسه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

الأهلى يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبتروجت 1.43 مليون يورو.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلى.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلى فى تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر الفائز من الأهلى وبتروجت

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو الجارى.