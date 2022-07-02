شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يلبى دعوة المقاولون العرب لزيارة قطاع الناشئين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المقاولون العرب، اليوم السبت، محمد الننى نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزي فى زيارة خاصة لقطاع الناشئين بالنادي.

ويلبى اللاعب الدولى دعوة المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، بترتيب زيارة خاصة لقطاع الناشئين فى إطار حرص الننى على تشجيع المواهب الصغيرة واستعادة ذكرياته فى القطاع.

وينظم النادي احتفالية خاصة بحضور مدربي قطاع الناشئين ولاعبي الفرق المختلفة بحضور وسائل الإعلام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن النني لم يتأخر عن تلبية الدعوة، خاصة أنه يحمل الكثير لنادي المقاولون العرب وتحدث بفخر عن انتمائه للنادى، وأن المقاولون العرب يكرم رموزه ويستلهم منهم الإنجازات.