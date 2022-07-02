بعد تجديد محمد صلاح .. أول تعليق لكلوب مدرب ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - علق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على تجديد وتمديد عقد النجم المصري محمد صلاح، حتى صيف 2025.

وقال المدير الفني الشهير : "أنا مسرور حقًا، وسعيد للغاية، إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له أيضًا، أعتقد أنه ينتمي إلينا، هذا هو ناديه الآن".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر صورة لمحمد صلاح ومعه يورجن كلوب المدير الفني للريدز وكتب عليه: "السعادة تغمر الجميع يا كلوب .. صلاح مستمر".

وأعلن ليفربول اليوم الجمعة تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023.

350 ألف إسترليني

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

400 ألف جنيه إسترليني

في المقابل كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" فأن صلاح راتبه لن يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بالإضافة لبعض الحوافز المرتبطة بأداء اللاعب.

آمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب

وبعدها نشر حساب ليفربول عبر "تويتر" فيديو لصلاح قال فيه: "مرحبا بكم، أنا سعيد جدا لتجديد تعاقدي مع النادي وفخور بذلك وآمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب سويا".

إن شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات

وبعدها نشر الحساب العربي لليفربول رسالة من صلاح بالعربية قال فيها: "صباح الخير، يا رب تكونوا بخير، سعيد طبعا بالتجديد مع النادي وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات كتير سوا".

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليهبط إلى مستوى 22.78 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.82 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي " cbe.org.eg".