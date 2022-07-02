شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة استعداداً للمحلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات نصف نهائى كأس رابطة الاندية المحترفة ، ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر معلق استعداداً للمباراة.

وقرر المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق فى مباراته المقبلة ضد غزل المحلة على نفقته الخاصة.

ويتطلع رئيس الإسماعيلي لتوفير مشاق السفر أمام الجماهير العاشقة للفريق إيمانا بدورهم الفاعل والمساند والداعم للفريق في تحفيز اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات بالملاعب المفتوحة أمام مقر النادي ظهر غداً الأحد لاستقبال الجماهير التي ستؤازر الفريق في مشواره نحو اللقب الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.