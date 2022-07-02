شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع خطة فوز فيوتشر على إنبى فى نصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلى ماهر مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة إنبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة متصدراً مجموعته، حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدورى لحصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز فى اللقاء القادم أمام إنبي، والذي يجمع الفريقين الأحد ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.