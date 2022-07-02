شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا شابا فى مهمة الحفاظ على الدورى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم الفريق الأول بنادي الزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الشباب المميزين، والذين تم إعدادهم لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وهي الخطوة التي نجح من خلالها الجهاز الفني في حل أزمة منع القيد التي عاني منها الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث لم يتم قيد لاعبين جدد في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

ويؤدي مع الفريق الأول التدريبات كل من: حسام أشرف ومحمد كمال "اوماجا" وأدهم الخواجة وعبد الرحمن علي ومحمد حمدي بخلاف المصعدين من فترة طويلة وبعضهم شارك في المباريات بالفعل، وهم يوسف أسامة نبيه ومحمد خضري ومحمد حسام بيسو، وحاتم محمد "سكر" وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيف فاروق جعفر.

من ناحية أخرى بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك في دراسة ومراجعة عقود جميع لاعبي قطاع الكرة سواء الفريق الأول او فرق قطاع الناشئين، وذلك منعا لوجود أي بنود تهدد حقوق النادي في اللاعبين وهي الازمات التي تحدث كل فترة.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أنه سيتم إلغاء بند التاريخ في نهاية عقود اللاعبين، حيث سيتم وضع بند نهاية الموسم، على أن يتم إلغاء أي شروط جزائية أو بنود خاصة موجودة في عقود اللاعبين.

فيما استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على إجراء بعض التعديلات في لائحة الفريق في الموسم المقبل، وذلك لفرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، وكذلك لوضع ضوابط أكثر صرامة تربط العلاقة المالية بين النادي واللاعبين، في ظل بعض حالات الخروج عن النص التي صدرت من بعض اللاعبين في الفترة الماضية، وتحديدا الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل.

ومن المقرر أن يتم تغليظ العقوبات المالية علي الغياب عن التدريبات بدون إذن، كما سيتم وضع غرامة مالية كبرى على التهرب وادعاء الإصابة، ولن يتم اعتماد استئذان أي لاعب بداعي الإصابة إلا بتقرير من طبيب الفريق.