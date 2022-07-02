شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد عبد الشافي يكشف أفضل هدف لنجله وسر القفز من "الدور الثاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الشافي والد محمد عبد الشافي، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أفضل هدف سجله نجله من وجهة نظره طوال تاريخه مع الساحرة المستديرة، والذي دفعه للقفز من "الدور الثاني".

وقال والد عبد الشافي، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامي خالد لطيف، إن أفضل هدف لمحمد كان في مرمى منتخب الجزائر فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في أنجولا عام 2010، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

وأضاف والد محمد عبد الشافي، إنه فى هذا أخبروه إن محمد سجل هدف في منتخب الجزائر، وكان حينها في الطابق الثاني، منا دفعه للقفز فرحًا بعدما سجل محمد الهدف.

وتابع والد اللاعب، إن محمد قبل كل معسكر للزمالك أو مباراة يقوم بالاتصال به وبوالدته واخوته، كما أنه ملتزم لأعلى درجة.