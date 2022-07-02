شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: أدعم كلاتينبرج فى ملف تطوير التحكيم ويجب حماية الحكم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى الأسبق، أنه سيدعم الإنجليزى كلاتينبرج عقب توليه ملف تطوير التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وهذا أمر واقعى وطبيعى ولا بد من التجميع العمل على تصحيح المسار في التحكيم.

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1، لابد من توفير الحماية للحكام المصرين خلال الفترة المقبلة عقب الاعتراض و الهجوم من قبل مسئولي و لاعبى الأندية و وضع عقوبات قوية على من يتجاوز في حق الحكام و أدوات التحكيم في الملعب الكروت و ليس الجدال مع اى طرف من لاعبى أو جهاز فنى .

من جانبه توجه الإنجليزى كلاتينبرج بالشكر لاتحاد الكرة المصرى على الدعوة التي تلقاها لتعيينه رئيسا للجنة الحكام للتطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة .

وأضاف كلاتينبرج، في المؤتمر الصحفى الذى أقيم باتحاد الكرة، أنه أول مرة يأتي لمصر، ويعلم جيدا أن الشعب المصرى شغوف بالكرة المصرية، مؤكدا أنه سيقوم بتصحيح مشاكل التحكيم وسيضع خطة شاملة من أجل الارتقاء بمستوى قضاة الملاعب .

وكشف الخبير التحكيمى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعى بالفيديو مع الحكام لشرح الأخطاء التحكيمية المثيرة خلال مباريات الدورى لتلافيها في المستقبل ، مؤكدا انه سيقوم أيضا بشرح أخطاء الفار والمشاكل التي تواجه بعض الحكام داخل كابينة الفار خاصة وأنه أصبح من أساسيات التحكيم الناجح .

كما شدد كلاتينبرج على ضرورة رفع الكفاءة البدنية والفنية للحكام، متمنيا أن يحدث طفرة في التحكيم المصرى أسوة بما فعله في اليونان، مضيفا أنه لا توجد خطة يتم تنفيذها في يوم وليلة إلا أنه عاد، وأكد أنه لن يقبل بتواجد أخطاء تحكيمية في الفترة المقبلة مرة أخرى.

وأضاف أنه سيقوم بالتواصل مع الأندية ووسائل الإعلام لوصول الصورة كاملة للجميع، مؤكدا أنه من ضمن أساسيات التطوير وجود حكام مصريين في كأس العالم 2026، وسيكون هناك برامج تحت إشراف مدربين في التحكيم وتطويرهم من الفيفا .

واختتم كلاتينبرج حديثه بالقول أنه كان هناك مشكلة فى اليونان منذ سنتين بين حكم الساحة و الفار وتم العمل علي تصحيحها ليأخذ الحكم وقت 33 ثانية لاتخاذ القرار.