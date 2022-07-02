شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبتروجت اليوم السبت 2 / 7 / 2022 بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو المقبل.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بتروجت بالكأس

تقام مباراة الاهلى وبتروجت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

الزمالك ينتظر الفائز من الأهلى وبتروجت

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو الجارى.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجت

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.