شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أجانب الأهلى فى ضربة البداية قبل ظهور سواريز أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الاهلى، لبداية مشواره مع المارد الأحمر مع دقات التاسعة مساء السبت، حينما يقود فريقه أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر على استاد القاهرة الدولى.

ويقود سواريز (47 عاما) الأهلي لأول مرة هذا الموسم، بعد وصوله لمصر صباح الأربعاء الماضى لخلافة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الذى رحل عن القلعة الحمراء عن طريق فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

وتولى 11 مدربا أجنبيا قيادة الاهلى خلال الألفية الثالثة، جاءت "ضربة البداية" لـ9 منهم سعيدة بالانتصار فى أولى مبارياتهم مع الفريق الأحمر، بينما خسر مدربان مباراتيهما الأولى مع الأهلي، وهما الهولندى بونفرير أمام جان دارك السنغالى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002 والأوروجويانى مارتن لاسارتى أمام بيراميدز.

وبهذه المناسبة نلقى الضوء على نتائج المدربين الاجانب فى ضربة البداية مع الأهلى بالسنوات السابقة ..

*ديكسى

بدأ الألمانى هانز ديكسى مشواره مع الأهلى بالفوز على الكروم بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري.

*مانويل جوزيه

بدأ الساحر البرتغالى مانويل جوزيه رحلته مع الأهلى بالفوز على ريال مدريد ودياً، أما فى أول لقاء رسمى ففاز على بترو أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أنجولا بالولاية الأولى، بينما فاز على غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدف فى الولاية الثانية، وتعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى افتتاح ولايته الثالثة.

*بونفرير

خسر الأهلى تحت قيادة الهولندى بونفرير من جان دارك السنغالى بدوري الأبطال بهدفين مقابل هدف.

*تونى أوليفيرا

افتتح البرتغالى تونى اوليفيرا مشواره مع الاهلى بالفوز على الزمالك 3-1 بركلات الترجيح في لقاء السوبر 2003 .

*جاريدو

بدأ الاسبانى جاريدو مشواره مع الأهلي بمواجهة الرجاء المطروحى بكأس مصر وفاز بهدف دون رد

*بيسيرو

افتتح البرتغالى جوزيه بيسيرو مشواره مع الاهلى بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد ببطولة الدوري.

*مارتن يول

خاض الهولندي مارتن يول أول مباراة مع الأهلي بمواجهة مصر المقاصة وفاز بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز.

*باتريس كارتيرون

بدأ الفرنسي مسيرته مع الأهلي بمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من دور المجموعات وفاز ذهابا 3-0.

*مارتن لاسارتى

استهل الأورجواياني مارتن لاسارتي مشواره مع الاهلى بالخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في 4 يناير لعام 2019، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

*فايلر

قاد المدرب السويسري الأهلي للفوز علي كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

*موسيمانى

قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الاهلى للفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد فى أول مباراة يقودها فنياً عقب توليه المسئولية