شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: نسعى للوصول للميدالية الـ40 خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائية تسعى للوصول إلى 40 ميدالية خلال المنافسات المتبقية.

وقال هشام حطب، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إن الجمهور الجزائرى يقوم بدعم لاعبى البعثة المصرية خلال المنافسات، وهذه الإنجازات بأولمبياد طوكيو ودورة العاب البحر المتوسط لا تأتى بالصدفة.

وتمكنت بعثة مصر حصد المزيد من الميداليات فى دورة ألعاب المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر حتى 5 يوليو الجارى، ورفعت البعثة المصرية رصيدها اليوم من الميداليات حتى وصلت إلى 32 ميدالية متنوعة؛ 7 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و15ميدالية برونزية، لتحتل المركز السابع في الترتيب العام.

وحقق الميداليات حتى الآن فى بعثة مصر كل من:

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبد الموجود ذهبية وزن - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - منتخب الفروسية فضية الفرق

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبد اللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبد الله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبد الرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه