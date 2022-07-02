شكرا لقرائتكم خبر عن 2 كأس مصر ودوري وعرش أفريقيا.. 4 تحديات تنتظر ريكاردو سواريز مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأهلي رسميا التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز، لتولي منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لموسمين، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

ستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التي تنتظر الأهلى مع سواريز، حيث سيواجه الفريق نادى بتروجت فى نصف النهائى مساء السبت وفى حالة تخطى عقب الفريق البترولى سيواجه المارد الاحمر غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية والمقرر لها 21 يوليو الجارى.

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر، حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

كما يتمثل ثانى التحديات فى مباريات الدوري التى يتطلع الأهلى للفوز فيها للتتويج باللقب الغائب عن الخزائن الحمراء بالموسم الماضى الذى توج به الزمالك، ويستعد الاهلى لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة ولا تزال لديه ثلاثة لقاءات مؤجلة، ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة ويحل بيراميدز ثانياً برصيد 49 نقطة من 23 لقاء.

وسيكون ثالث التحديات هى النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، حيث ضرب المارد الاحمر موعداً مع مصر المقاصة فى أغسطس المقبل.

وسيكون رابع التحديات، وأهمها على الإطلاق هى منافسات دوري ابطال افريقيا والتى يتطلع المارد الأحمر العودة للتتويج القارى مرة أخرى بعد خسارة اللقب فى المباراة النهائية بالنسخة الأخيرة لصالح الوداد المغربى، ومن ثم العودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية وكذلك مباراة السوبر الأفريقى.