شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

محمد الننى يشارك في مباراة كرة قدم خماسية بمدينة المحلة الكبرى

شارك محمد الننى، نجم فريق الأرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، بعض من أصدقائه لعب مباراة كرة خماسية بأحد الملاعب بمسقط رأسه في مدينة المحلة الكبرى. بسنت حميدة: حصولى على الميدالية الذهبية لحظة عظيمة أشبه بالحلم قالت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، إن الحصول على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط لحظة عظيمة أشبه بالحلم. حقق منتخب مصر للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 30 ميدالية؛ 6 ذهبيات و9 فضيات و15 برونزية. حقق النادى المصرى لقب أول دورة ودية لكرة القدم الشاطئية على حساب المريخ، بعدما تفوق عليه بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم على شاطئ بورسعيد، وأحرز هدفى المصرى بلال عارف.

يسرى رزق يتوج بذهبية الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط فى الجزائر

حقق يسري رزق الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوز كبير على السنغال بنتيجة 43/76 في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تأهل فريق المقاولون العرب الى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل بدور الـ16 والتي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

طلب الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء، تحديد مصيره أولاً قبل حسم ملف تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية الانتقال لأي ناد آخر دون انتظار موافقة من الزمالك.

نشر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد لفريق الأهلى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تقبيله للقميص الأحمر معلقا عليها: "شرف لى أن أمثل الأهلى وأن أدافع عن شارة نادى القرن ونأمل في تحقيق العديد من الألقاب".