شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط.. 32 ميدالية متنوعة وذهبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت بعثة مصر حصد المزيد من الميداليات فى دورة ألعاب المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر حتى 5 يوليو الجارى، ورفعت البعثة المصرية رصيدها اليوم من الميداليات حتى وصلت إلى 32 ميدالية متنوعة؛ 7 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و15ميدالية برونزية، لتحتل المركز السابع في الترتيب العام.
وحقق الميداليات حتى الآن فى بعثة مصر كل من:
- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
- محمد عبد الموجود ذهبية وزن - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة
- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - منتخب الفروسية فضية الفرق
- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى
- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال
- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال
- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة
- عبد اللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
- عبد الله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة
- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
- عبد الرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه