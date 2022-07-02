شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط.. 32 ميدالية متنوعة وذهبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت بعثة مصر حصد المزيد من الميداليات فى دورة ألعاب المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر حتى 5 يوليو الجارى، ورفعت البعثة المصرية رصيدها اليوم من الميداليات حتى وصلت إلى 32 ميدالية متنوعة؛ 7 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و15ميدالية برونزية، لتحتل المركز السابع في الترتيب العام.

وحقق الميداليات حتى الآن فى بعثة مصر كل من:

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبد الموجود ذهبية وزن - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - منتخب الفروسية فضية الفرق

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبد اللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبد الله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبد الرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه