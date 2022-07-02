7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تحقيق يسري رزق الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

يسرى رزق يتوج بذهبية الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط فى الجزائر

حقق يسري رزق الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوز كبير على السنغال بنتيجة 43/76 في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تأهل فريق المقاولون العرب الى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل بدور الـ16 والتي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

طلب الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء، تحديد مصيره أولاً قبل حسم ملف تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية الانتقال لأي ناد آخر دون انتظار موافقة من الزمالك.

نشر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد لفريق الأهلى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تقبيله للقميص الأحمر معلقا عليها: "شرف لى أن أمثل الأهلى وأن أدافع عن شارة نادى القرن ونأمل في تحقيق العديد من الألقاب".