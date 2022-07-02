شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يصطاد سمك بعد ثلاثية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الأهلى باستاد الإسكندرية بثلاثية مقابل هدفين على كورنيش الإسكندرية، وقام بصيد السمك.

وقال بسيونى، خلال تصريحات صحفية: "كنت أحتاج قضاء بعض الوقت فى الهواء الطلق عقب الضغط النفسى الذى عايشته خلال شوطى المباراة".

ويعود الفريق للتدريبات اليومية السادسة مساء اليوم للاستعداد لمباراة كفر الشيخ فى كأس مصر والمقرر لها 5 يوليو الجارى على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدور السادس عشر والفريق مكتمل القوة الضاربة، عقب عوده رجب نبيل وصديق أوجولا من الإيقاف.

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة باختيار مروان حمدى، مهاجم فريق سموحة المعار من الزمالك لنهاية الموسم الحالى، أفضل لاعب بالجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأصبحت عودة مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار لسموحة عقب نهاية الموسم أمرا محسوما، بعد تألقه مع فريقه فى المباريات الأخيرة وخاصة مباراة الأهلي التي أحرز فيها هدفين وكان رجل المباراة.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت عودة مروان حمدي من الإعارة وإعادة تسويقه مرة أخرى في حال الاستقرار على التجديد لعمر السعيد مهاجم الفريق الحالي، والاستفادة من إعادة تسويق مروان حمدي، ولكن عقب تألق مروان حمدي أصبحت عودة مروان حمدي وقيده في قائمة الفريق في الموسم المقبل هي الاختيار الأفضل، مع عدم التجديد لعمر السعيد والذي يرحل نهاية الموسم عقب نهاية عقده.

فيما لا تزال إدارة الكرة تبحث عن مهاجم اجنبي سوبر يصلح لقيادة الفريق مع الإبقاء على التونسي سيف الجزيري وعودة مروان حمدي، ليصبح خط هجوم الزمالك يتناسب مع طموحات الجماهير وإدارة الكرة، خاصة في ظل الرغبة الأكيدة بالمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.