محمد الننى يشارك في مباراة كرة قدم خماسية بمدينة المحلة الكبرى

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الننى، نجم فريق الأرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، بعض من أصدقائه لعب مباراة كرة خماسية بأحد الملاعب بمسقط رأسه في مدينة المحلة الكبرى.

ويتواجد محمد الننى فى إجازة قصيرة بمدينة المحلة الكبرى برفقة عائلته قبل العودة إلى لندن والانضمام لفريقه أرسنال الإنجليزى.

من ناحية أخرى، أقام نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، احتفالية خاصة لنجم قلعة ذئاب الجبل السابق محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، تقديرا لمسيرته الاحترافية والدور الذى يلعبه مع المنتخب الوطني فى السنوات الأخيرة، وباعتباره أحد النماذج الرياضية المُلهمة.

محمد النني حرص على زيارة المقاولون على هامش قضاء إجازته بمصر، وأبدى اللاعب سعادة كبيرة بحفاوة الاستقبال من مجلس إدارة النادى، والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، وزملائه السابقين والعاملين بالنادى، خاصة بعد الصورة الكبيرة التى وضعها المقاولون للننى ومحمد صلاح على فندق اللاعبين بالنادى.

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، منح محمد النني عضوية شرفية مدى الحياة، وتم تسليمها للاعب خلال الاحتفال، كما تم تسليمه أيضاً درع وشعار نادي المقاولون العرب، فى حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، ونظم لاعبو المقاولون ممراً شرفياً للنني خلال تواجده بالاحتفالية.

وأكد محسن صلاح رئيس المقاولون أن النني ومحمد صلاح خلقا طموحات جديدة للناشئين في الكرة المصرية، الذين أصبح حلمهم هو الوصول إلى وصل إليه نجما المقاولون، مطالباً النني بتكرار الزيارة للنادى الفترة المقبلة، كما أثنى محمد عادل على صلابة شخصية النني وقدرته على مواجهة التحديات والانتقادات ليحظى في النهاية باحترام الجميع.

وكشف محمد النني أنه سيعود إلى إنجلترا يوم 3 يوليو المقبل للانضمام إلى أرسنال بعد انتهاء إجازته، ووجه النني فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، القلقة على المنتخب الوطني قائلا: "متخافوش على المنتخب.. سنقاتل للتأهل إلى أمم أفريقيا.. ونتمنى أن يتحسن الأداء مع المدرب الجديد".