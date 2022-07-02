شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يتوج بذهبية الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط فى الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 32 ميدالية متنوعة وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56، يليها الجزائر 22، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية، ثم مصر برصيد 32 ميدالية.