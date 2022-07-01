محمد الشناوي وحسام حسن .. ريكاردو يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريكاردو سواريش، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجيت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

قائمة الأهلي :

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 مباريات في شهر يوليو ضمن منافسات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، الأمر الذي يصعب مهمة ريكاردو سواريز الذي يواجه بتروجيت، غدًا السبت.

اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الجونة في مباراة حاسمة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري، حيث إنها ستمنحه صدارة الترتيب في الدور الأول.

وتُلاقي قائمة ريكاردو سواريز فريق فيوتشر في الدوري، يوم 12 يوليو، ثم يصطدم بفريق بيراميدز، يوم 16، وسيلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 20، إلا أن هذه المواجهة قد تُؤجل في حالة تأهله إلى نهائي كأس مصر.