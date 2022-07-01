وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع نادى وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عاصم سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الجمعة، نادي وادي دجلة بمدينة أسيوط الجديدة برفقة طارق راشد، رئيس مجلس إدارة النادي.

يُقام نادي وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة ٢١ فدانًا، وتم إنشاؤه على مرحلتين؛ ضمت المرحلة الأولى مجمع سباحة، وملعب كرة قدم، و 8 ملاعب لكرة التنس، وملعبين للكرة الطائرة وملعبين سلة، و4 ملاعب متعددة، بالإضافة إلى مجمع اسكواش، وصالات قتالية وجمباز، ومناطق ملاعب للأطفال، ومبنى رياضي، ومبنى اجتماعي وآخر للخدمات، فيما تضم المرحلة الثانية مبنى ترفيهي و"كلوب هاوس".

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد لنادي وادي دجلة في محافظة أسيوط الجديدة، والذى سيخدم قطاعاً عريضاً سيخدم من أبناء محافظة أسيوط.

ولفت الدكتور أشرف صبحى أن الفترة الحالية تشهد طفرةً كبيرة في مشاركة المستثمرين في التنمية الرياضية والمساهمة مع الوزارة فى عملية تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى جميع المحافظات، إضافة إلى رعاية الأبطال الرياضيين، ودعمهم.

أشار الوزير إلى المشروعات القومية التنموية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنشاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات تضم كل الخدمات التى تلبى احتياجات ورغبات المواطنين، ومنها مدينة أسيوط الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء عاصم سعد، محافظ أسيوط ، على أن إنشاء صرح رياضي كبير في مدينة أسيوط الجديدة يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، والحرص على تقديم خدمة مميزة لأبناء الصعيد.

أوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تشهد تطوراً واهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة، من حيث الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة التى تُجرى بالمحافظة على كافة الأصعدة، ومنها تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية بالتنسيق والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة.

فيما وجه طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، الشكر والتقدير لكل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط على المشاركة في افتتاح فرع نادي وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة، مشيراً إلى دعم الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة للأندية الخاصة فى ضوء مساهمتها فى تطوير الرياضة المصرية، والكشف عن المواهب فى مختلف المحافظات، مشيدًا بجهود الوزارة والمحافظة في تقديم التسهيلات كافة لسرعة تشغيل النادي الجديد لخدمة أبناء مصر في محافظات الصعيد.

وأكد أن إدارة وادى دجلة حققت تقدمًا في استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة عدد فروع أنديتها في مختلف المحافظات إلى 11 ناديًا بحلول عام 2025، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير منشآت رياضية على أعلى مستوى، وتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة بالمدن الجديدة، بجانب إطلاق سلسلة "Waterfront" في موقعين متميزين في قلب المعادي على كورنيش النيل وفي منطقة ميامي بالإسكندرية على البحر مباشرة، والتي تتيح تجربة اجتماعية غير مسبوقة من خلال تقديم فرصة فريدة للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن حياة المدينة الصاخبة.



وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع نادى وادى دجلة بمدينة أسيوط الجديدة (1)