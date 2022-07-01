شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن قائمة بتروجت لمواجهة الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لـ"بتروجت"، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها مساء غد السبت، في الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

ويخوض بتروجت المباراة بقائمة اضطرارية تضم 18 لاعبا، منهم 2 ناشئين، بسبب نهاية الموسم في الدرجة الثانية منذ فترة، ونهاية عقود بعض اللاعبين ورحيلهم بشكل رسمي.

وجاءت قائمة بتروجت كالتالى:

محمد أبو النجا - مصطفى معوض - هادي رياض - محمد مصطفى - سامح إبراهيم - محمود منصور - أحمد عادل عبد الرسول - حسام محمد البدري - محمد السيد خليل - محمد هشام - أحمد علي ابراهيم - أحمد رضا - مصطفى جابر - محمود محبوب - رشاد المتولي - محمد نور - محمد حامد - طه نادي.

وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه كل من: هانى عبد الفتاح وأحمد التلاوى وعاطف حسين حكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه شريف عبد الله .