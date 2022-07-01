شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم الجونة بثنائية ويتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المقاولون العرب الى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل بدور الـ16 والتي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

وجاءت أهداف المقاولون العرب عن طريقى الثنائى لويس إدوارد في الدقيقة 62، بينما عزز عمر بسام بالهدف الثانى بالدقيقة 72.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين لاعبى الفريقين، وتم إلغاء ضربتى جزاء من قبل الحكم محمود ناصف لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 23، ولفريق الجونة في الدقيقة 25، عقب الرجوع إلى تقنية الفار، ومنح الكارت الأحمر للمدافع محمد رزق، عقب عرقلته أحمد علي ومنع انفرادا وفرصة محققة للتهديف لفريق المقاولون العرب.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. حسن شاهين

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروق كابور ، حسن الشامى .

في خط الوسط .. محمود عبد العزيز ، أحمد الشيمى ، أحمد أبو عجيلة ، عبد الرحمن خالد ( جبنة ) .

في الهجوم .. كريم مصطفى ، أحمد على

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود الغرباوى

في خط الدفاع .. عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود صابر ، عمرو سعداوى.

في خط الوسط .. محمود الشبراوى ، نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، ناصر محمد ، محمد رزق .

في الهجوم .. أرنو .

هدف لويس اداورد

هدف عمر بسام