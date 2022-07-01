شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم السنغال 76 / 43 فى تصفيات كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوز كبير على السنغال بنتيجة 43/76 في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ولعب المنتخب المصري في الثامنة من مساء اليوم الجمعة أمام السنغال في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبدأ المنتخب المصري بقيادة مدربه الكندي روي رانا المباراة بشكل قوي وأنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 23/10، قبل أن يواصل تألقه في الفترة الثانية وينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 38/25.

وفي الفترة الثالثة واصل الفراعنة سيطرتهم وتمكنوا من حسمها لصالحهم بنتيجة 59/35، وظل التفوق مصريا في الفترة الرابعة لينهيها وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 76/43.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، رفقة كل من: السنغال، الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.